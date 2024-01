Eesti Laulu poolfinaalis astuvad külalistena üles Angus ja Anett Kulbin

Eesti Laulu poolfinaalis astub publiku ja televaatajate ette 15 võistlejat. Tartusse on oodata ka endale juba finaalikoha taganud artiste. Suurejoonelise kontserdi avab hoogne etteaste Põmaki!, mis toob lavastaja Ingmar Jõela juhtimisel lavale 15 tantsijat.

Üllatusetteasteks koondavad poolfinaalis jõud ja erinevad žanrid ansambel Angus ja Anett Kulbin, kes esitavad oma tõlgenduses Rootsile Eurovisiooni võidu toonud laulu „Tattoo“. Kui Anett Kulbini jaoks on Eesti Laulu lava juba tuttav koht, siis reggae/ska muusikat viljelev Angus astub kodumaise lauluvõistluse lavale esmakordselt. Lõuna-Eestis sündinud muusikute kollektiivile on aasta alanud hoogsalt, sest bänd on juba üles astunud mitmetel Euroopa kultuuripealinna avamisüritustel Lõuna-Eesti linnades.