VIDEO | Kethi Uibomägi astus reisil silmitsi oma kõige suurema foobiaga: ikka veel on hirmus

„Mis mõttes mina ja töötu?“ kirjeldas ta esimest emotsiooni, kui oli telefonitsi ühenduses töötukassa konsultandiga ja kuulas tema soovitusi. Veidi olukorda analüüsinud, ei tundunud see enam sugugi hull. „Mis selles siis halba on? Meil on ju nii palju inimesi, kes on selle läbi teinud, nüüd on minu kord. Sain aru, et see ongi elu loomulik osa – olin tõusnud ju hästi kiiresti ja kukkusin siis sähmakaga alla. Mõtestasin selle enda jaoks lahti ja sain lõpuks aru, et see on võimalus millekski uueks.“