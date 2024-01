Päev enne Eesti Laulu poolfinaali: kellele ennustavad finaali jõudmist kihlveokontorid?

Nagu kombeks on saanud, siis koondab Eurovisioni fännileht Eurovision World oma lehele kokku erinevate kihlveokontorite ennustused ja vormib nendest ühe tabeli, kust kooruvad välja võistluse favoriidid. Homse Eesti Laulu poolfinaali eel viskas Kroonika pilgu tabelile, et saada aimu, kes võiksid Eesti Eurovisioni eelvooru finaali jõuda. Kihlveokontorite ennustustel põhinev tabel pole pea kunagi eksinud ning on seetõttu hea ülevaade edasipääsejatest.

19. jaanuari seisuga ennustavad kihlveokontorid edasi mõnevõrra eeldatavad favoriidid. Tabelit troonib 5MIINUSE ja Puuluupi lugu „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ - nende edasipääsemine on kihlveokontorite järgi 84% kindel. Raadiohitiks kujunenud loo kannul on Ollie pala „My Friend“ - selle finaali kvalifitseerumine on 83%.

Pisut tahapoole jäävad teised eeldatavad edasipääsejad. Kihlveokontorid ennustavad edasi Trafficu lugu „Wunderbar“ (63%), Cartooni & Ewert Sundja pala „Oblivion“ (54%) ning Cecilia lugu „FOMO“ (44%).

Napilt peaksid finaali ukse taha jääma Anet Vaikmaa „Serotoniin“ (32%), Ewert and The Two Dragonsi pala „Hold Me Now“ (23%) ning Ingmari lugu „Dreaming“ (20%). Ülejäänud võistluslugude edasipääsemise tõenäosus on kihlveokontorite hinnangul alla 20%.

Mida lähemale jõuab poolfinaal, seda suuremaks kasvab kihlveokontorite esiviisiku tõenäosusprotsent finaali jõuda. Kui teised lood on kümne päeva jooksul kasvatanud edasipääsemise tõenäosust kaks-kolm protsenti, siis suure hüppe on teinud Trafficu ja Cecilia lood. Selle ajaga on nende edasipääsemise tõenäosus kasvanud vastavalt 8% ja 7%.