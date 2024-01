FOTOD | Eesti Laulu sketšid küsivad muigelsui: mis on eestlaste kultuur?

Eesti Laulu poolfinaalis linastuv lühifilm, nagu kirjeldab seda režissöör Rene Vilbre, räägib läbi huumori eestlastest ja kultuurist. „Meie teos küsib kultuuripealinna võtmes muigelsui, et mis see kultuur siis tegelikult on? Kas palju rahvast ühes kohas mõtestamas kärarikkalt folgisugemetega hüperrealistlikku postmoderntantsu või on eestlaste kultuur rahu, üksindus, mõnusalt metsas omaette olemine?“ avab ta laupäeval vaatajate ette jõudvat linateost.