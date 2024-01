BLOGI JA FOTOD | Mitu suurt üllatust! Vaata, kes pääsesid edasi Eesti Laul 2024 finaali

Laupäeva õhtul kulmineerunud poolfinaali juhtisid Tõnis Niinemets ja Grete Kuld ning saates võtsid omavahel mõõtu 15 lugu, kellest viis pääsesid finaali. ETV otsesaates kuulutati viis edasipääsejat edasi kahes voorus. Esimeses voorus tagasid pääsu veebruaris Tondiraba jäähallis toimuvale finaalvõistlusele Ewert and The Two Dragons looga „Hold Me Now“, Ollie palaga „My Friend“ ja 5MIINUST x Puuluup looga „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“.