Tõnis Niinemets alustas Eesti Laulu poolfinaali kriitilise naljaga: Kaja Kallas ei saa õpetajatele 10 miljonit eurot anda, sest Siim Kallas ei mäleta rahast midagi

Saatejuht Tõnis Niinemets vestles oma avasegmendis Grete Kullaga ja otsustas saate avaminutitel juhtida tähelepanu probleemidele, mis Eestis aktuaalsed on. „Ütleksin, et muresid ajab üle serva,“ sõnas Niinemets.

Esimese murena tõi ta välja õpetajate streigi, mis saab avapaugu juba esmaspäeval. „Palga tõusust on puudu 10 miljonit. Ma ütleksin, et 10 miljonit on puudu juba aastast 1993. Peaminister ei saagi seda 10 miljonit anda, sest ta isa (Siim Kallas - toim) ei mäleta, kus see on. Kui ta isal see meelde tuleb, siis ta annab selle 10 miljonit õpetajate kätte ja mure lahendatud,“ rääkis Niinemets suurest murest. Nimelt viitas Niinemets 10 miljoni skandaalile, mis jälitab Kaja Kallase isa Siim Kallast terve tema elu.