VIDEO | Märt Avandi ja Ott Sepp võtsid Eesti Laulu vaheklippides humoorikalt ette eestlaste kultuuri

„Head uudised! Tartu valiti 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks!“ hõiskas Märt, mille peale Ott uuris, et kuidas selline asi võimalik on. „Euroopas ongi umbes kaks linna - Rooma ja Korinthos. Ja nendest on kõikidel juba...,“ sõnas Märt ja viitas, et inimestel on nendest linnadest tüdimus. „Nii, et hakka kiiresti-kiiresti mingit kultuuri tootma - me ei taha ju häbisse jääda,“ meelitas Märt oma ahastuses naabrimeest.