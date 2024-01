VIDEO | Eesti Laulu poolfinaalist viimasena finaali jõudnud Anet Vaikmaa: käed ei värisenud, süda värises

Millised emotsioonid olid Anetil seoses edasipääsemisega ja jõudis ta finalistide nimesid oodates võtta juba mõtteviisi, et tuleb, mis tuleb? „See, mis tuli, oli täiesti ootamatu. Tuleb välja, et mu käenärvid töötavad hästi, et nad ei hakka värisema. Aga väriseb süda,“ sõnas ta pärast poolfinaali.

Kuigi Tartu Ülikooli spordihoonesse püstipandud saal oli väike, oli kogu saal rahvast täis. Veelgi suurem saal ja publik ootavad Aneti ees finaalsaates. „Mul on nii, et kui on hästi palju rahvast saalis, siis see aitab. Täna mulle tundub, miks mul nii hästi läks, oligi see, et publik aitas mind väga,“ rääkis Anet oma lavanärvist.