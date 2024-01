VIDEO | Finaali ukse taha jäänud favoriit Cecilia kaotusvalust: ma ei hakka salgama, et olen pettunud

Millised olid noore lauljanna esimesed mõtted pärast kurva uudise saabumist? „Esiteks, mul oli meeletu kergendus, kui ma tulin lavalt ära, sest nii mina kui mu tiim andsime endast parima. Ja mu eesmärk täna oli anda endast parim, et ma vaatan tagasi sellele, ükskõik, kuidas läheb, et on hea. Muidugi ma ei hakka salgama, et ma olen pettunud, et ma ei saanud,“ kommenteeris Cecilia oma tundeid pärast poolfinaali lõppu.

Cecilia silmad reetsid, et paar pisarakest ta poolfinaalis edasipääsejaid oodates poetas. Mis Cecilia ise arvas - miks ta täna edasi ei pääsenud? Ka mõned teised favoriidid, näiteks Traffic, Cartoon ja Inga, jäid samuti finaalist välja. „Minu arvates vähemalt ei ole sellist lugu siin konkursil see aasta. Ma arvan, et kindlasti see ei jäänud selle taha,“ ütles ta ja sõnas, et edasipääsemise taha võis jääda mitu asja, kuid mis täpsemalt see olla võis, pole teada.