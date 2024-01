Kristjan Järvi suhtlusest oma USAs elavate lastega: see kõik on suhteliselt keeruline

„Mul on viis last. See on suhteliselt keeruline kõik – minu kõige vanem laps on 23- ja kõige noorem nelja-aastane. Keeruline selles mõttes, et neli neist elab ju Ameerikas. Vanem lõpetab ülikooli, teised kolm on teismelised. Kuna minu elu baseerub Eestis, siis neid külastada on küllaltki raske,“ kirjeldas Järvi.

Järvi vanim laps Lucas Järvi käis tal aga suvel Pärnus külas ning ta pidi ka detsembris uuesti isa külastama, ent plaanid muutusid. „Lucas on väga Eestist võlutud – ta oli Eestis kaks nädalat ja ütles, et elas selle aja jooksul rohkem kui viimase kahekümne aasta jooksul. See, mis siin talle avanes, oli täiesti teine kultuur. Me peame selle sõna tähenduse ära muutma. Praegu on meie jaoks kultuur midagi sellist, mis vajab ikka justkui abi, peale maksmist, aga see kultuur, millest mina räägin, on meie olemus.“

Kaks korda varem abielus olnud Kristjan Järvi nentis, et pärast lahutust oli tal alguses mõlema eksabikaasaga suuri pingeid, kuid ajas need laabusid.

„Seejuures on vaja lihtsalt endale truuks jääda. Kui oled truu iseendale, sul ei ole kahtlusi iseenda suhtes ja sul ei teki sellest johtuvalt süümepiinasid stiilis, et kas oleksin saanud midagi teisiti teha, kas oleksin pidanud tegema hoopis nii või naa, siis… Kui sul tekivad sellised süümepiinad, siis järelikult on mõistusega tehtud otsus läinud sinu enda loomu, autentse sinu vastu ja sa kannatad selle all. Kui inimestel tekib selline konflikt iseendaga, kahjustavad need sind tervikuna. Tervis läheb rikki.“