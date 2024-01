VIDEO | Favoriidikoorem on 5MIINUSE ja Puuluubi jaoks raske: see ei tekita tunnet, et nüüd me kindlasti võidame

„Favoriidikoorem on raske,“ lausus 5MIINUSE räppar Päevakoer. Ka ansambli teine liige Põhja-Korea oli sellega nõus, sõnades, et iga kord, kui keegi talle favoriidiks olemist mainib, tunneb ta, et muutub justkui hapramaks. „See ei tekita sellist tunnet, et oh, nüüd me kindlasti võidame, sest üllatusi on siin võistlusel alati toimunud – toimus ka täna,“ lisas Päevakoer.