VIDEO | Otse finaali pääsenud Brother Apollo arvates on tänavune Eesti Laul parem kui Soome eelvoor: mis kohta ennustavad soomlased nublule ja Mikael Gabrielile?

Brother Apollo liikmed arvavad, et nublu ja Mikael Gabrieli laulul „Vox populi“ on Soome eelvoorus head šansid, kuigi esikohale nad seda paigutada ei julgenud.

„Minu listis ei ole see lugu esimene, aga see on kolmas,“ lausus üks Brother Apollo liikmetest. „Sel aastal ei ole ühte „Käärijät“,“ selgitas bändi solist, et tänavu pole Soome eelvoorus ühte lugu, mis selgelt teistest eristuks.