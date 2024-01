KUULA | 2 Quick Starti hittlugu sai uue kuue! Elektroonilise muusika duo Púr Múdd andis välja uue bängeri

„See lugu oli meile väga mõnus väljakutse, kuna 2 Quick Start on ju legendaarne tantsumuusika ansambel. Seega oli suur au ja rõõm, kui Alar Kotkas pakkus välja, et võiksime nende mõnest loost uusversiooni teha.’’ kirjeldas Oliver Rõõmus. „Muidugi on originaali puhul tegemist looga, mida igas olukorras ja asendis kaasa lauldakse ning loodame, et ka meie versioon leiab oma koha tantsupõrandal,’’ lisas bändiliige Joonatan Siiman.

„2 Quick Starti originaal ilmus aastal 2001 ja on siiani hitt ning meil väga hea meel, et saime sellest loost värske ja meieliku versiooni teha,’’ nentis Oliver.

„Vastab tõele, et juhtusime kokku ühe klubiürituse backstage’is ja seal Púr Múddi poistele sellise mõtte välja käisin. Konkreetsest loost meil juttu polnud, aga see, et nad „Ühega Miljoneist“ valisid, näitab, et meestel vaistu on!“ arvas Alar Kotkas. „Nende versioon meeldib ka ja on ju äge, kui ühel laulul on mitu elu! Veel tahaks kiita Púr Múddi korrektsust asjaajamisel ja suhtumist teiste inimeste loomingusse. Sellest võiksid õppust võtta enamus tele-, seriaali- ja filmiprodutsente ning muud tegelased, kes meie pisikesel meelelahutusturul toimetavad.“