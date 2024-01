„Mis on juhtunud Eesti Lauluga?“ Rahvusvahelised Eurovisioni fännid laidavad uut lauluvõistluse formaati

„Mis on juhtunud Eesti Lauluga? Tundub, et viie finaali kvalifitseerunud loo taga ei ole mingit artistlikku visiooni,“ nentis üks fänn, kes arvas, et mõttetu on luua saadet, kus 13 laulu peab kolme koha peale võitlema, sest 5MIINUSE ja Ollie edasipääsus oldi juba nagunii kindel. „Loodan, et ERR naaseb järgmisel aastal ausama formaadi juurde, sest see oli ebaaus.“