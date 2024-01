Muusikamaastikul tahaplaanile jäänud Maribel Vääna leidis tee tagasi moelavadele: siin vabariigis kahjuks ei ela ära enam muudmoodi

„Ma teen seda, mida mulle pakutakse, mis on ka loll, aga ma tunnen, et ma ei taha end nii palju pushida. Minu tasemel lauljad, kes ei ole A-list kuulsused, sellega ära ei ela, oleme ausad. Enamus artistid - sa võid ju neid esinemisi teha, aga enamus raha tuleb ikka sotsiaalmeediast. Laulmine ei maksa arveid. Siin vabariigis kahjuks ei ela ära enam muudmoodi!“ ütleb ta ja lisab, et ei soovi elupäevade lõpuni vanemate katuse all elada ning nii otsiski ta endale teise väljundi, milleks on modellindus.

Maribel rääkis 2021. aastal Kroonikale antud intervjuus, et esimest korda sattus ta modellindusse kümneaastaselt. „Tegin esimese pildistamise ajakirja Anne & Stiil jaoks. Mind avastas fotograaf Toomas Volkmann ühelt sadama avamiselt täiesti juhuslikult. Pärast esimesi töid seadsin koos isaga sammud agentuuri MJ Models, mille omanik Margit Jõgger mind avalikäsi vastu võttis, ja seal olen ma siiani.“

Küsimusele, mis on olnud modellielu juures kõige toredam, mis aga ebameeldiv, vastas Vääna: „Kõige toredam on kindlasti uute inimestega kohtumine ning ilusate ja huvitavate rõivakollektsioonide kandmine. Samuti on modellielu suureks boonuseks super ägedate ja inspireerivate inimestega koos töötamine. Negatiivse poole pealt võib välja tuua väga pikad päevad.“

Mullu suvel avaldas Vääna „Stuudio“ saates, et käis Barcelonas modellitööd tegemas. „Maailmas reisimine ja kõige uue nägemine on väga äge ning ma olin seal viis nädalat, aga peale seda tundsin, et tahaks tagasi. Käimine ja olemine on tore, aga mingi hetk sa oled ikkagi – Eestimaa!“ naljatles Maribel.

Vääna sõnas, et mõte välismaale modellitööd tegema minna oli tal juba ammu peas olnud, ent varem polnud ta selleks mentaalselt valmis.

„Ma läksin sinna (Barcelonasse-toim) tegema oma raamatut, mida on vaja selleks, et hakata töid tegema. Tegime seal pilte ning nüüd on meil olemas algus kogu asjale. Kui ma Eestis kõik oma asjad tehtud saan, on plaan tagasi minna,“ tõdes ta toona.