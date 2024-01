Eesti Laulu poolfinaalist ukse taha jäänud Traffic oma koreograafiast: kere oli higine kahe ja poole minutiga

„Pärast seda numbrit ma olin ikka täiesti läbi omadega, kere oli higine kahe ja poole minutiga,“ tõdes Robert Vaigla, et jooksulindil olnud 3,4 kilomeetrit tunnis, on paras lonkimise kiirus. Eesti Laulu laval mängiti aga kõike kehaliselt suuremaks.

„Me ka natuke muutsime seda koreograafiat Silveril ja Joonasel vähe lihtsamaks, sest ühel hetkel said nad aru, et tegelikult pidevalt joostes on väga keeruline laulda,“ sõnas Vaigla.

Kahjuks tänavu oma etteastega Eesti Laulu finaali ei jõutud. „Iga kord, kui meie sõit Eesti Laulul lõpeb, siis ma alati ütlen, et never again (mitte kunagi enam - toim), nüüd on kõik nagu. Aga siis natuke aega mõtled kodus...,“ rääkis Silver Laas naerdes.

Lauljanna Merilin Mälk sattus Trafficuga lugu koos tegema vägagi spontaanselt. „Sattusin stuudiosse samal ajal, kui Traffic tegi seda sama lugu ja neil oli see naishääl puudu ja siis Silver ütles, et kuule sul on aega või?“ meenutas Mälk.