Pihlamägi jäi põhimõtteliselt Eesti Laulu tulemusega rahule. Ta tõi välja, et ekspertide ennustused aga täielikult täppi ei läinud - žürii lemmikutest sai edasi üks: Ewert and The Two Dragons.

„Žüriiliikmed olid ka minu üllatuseks äärmiselt eri arvamustel iga loo puhul,“ kommenteeris saatejuht Rauno Märks vahele, kes ka ise Eesti Laulu žüriis oli. „Ei olnud mingit ühtset lemmikut või TOP3 ja kohati isegi mõtlesin, et „tegelt ka, päriselt ka mõtlete niimoodi?““ vahendas Märks. „Olen ise žüriides istunud ja ma tunnen ainult kaasa nendele, kes seal praegu istuvad, sest see ei ole kerge töö, sest seda lauluhulka läbi kuulates tekib tunne, et asi on päris lootusetu,“ nõustus Pihlamägi. Küsimusele, kas eestlane otsib sel aastal rohkem laulu või meelelahutust, vastas Pihlamägi, et eks ikka püüti rohkem laulu otsida.