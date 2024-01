FOTOD | Tõeline avastaja! Ines Karu-Salo võttis eksootilisel perepuhkusel Kariibi mere saartel ette põneva seikluse

Uues Kroonikas on juttu paljudest kuulsustest, kes on kodumaa kõrgete lumehangede vahelt käinud ära, et nautida sooja päikest välismaal. Keskkonnasõbraliku moebrändi KiRiVOO asutaja ja omanik, perega Londonis elav Ines Karu-Salo (38) veetis jõulud ja aastavahetuse Kariibi mere troopilistel saartel, sest tema vanemad, ettevõtjad Armin ja Kaia Karu purjetavad ümber maailma ning randusid aastavahetuseks eksootilisel Saint-Barthélemy saarel. Ines lendas koos abikaasa Martin Salo ja tütarde Isabeli ja Meribeliga Londonist vanemate juurde ning uus aasta võeti ühiselt vastu Gustavia linnas.