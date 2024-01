„Ma tunnen ka ennast puudutatuna.“ Peaminister Kaja Kallas kaalub presidendi vastuvõtul mitteosalemist

Mitmed riigikogu liikmed on väljendanud pahameelt president Alar Karise otsuse üle kutsuda seekord vabariigi aastapäeva vastuvõtule ainult riigikogu juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid. See otsus tähendab enamiku riigikogu liikmete peolt kõrvalejäämist.

„Ma tunnen ka ennast puudutatuna sellest valikust, seetõttu ei ole ma kindel, kas ma ise sellel peol saan osaleda,“ ütles Kallas.

„Kui aus olla, siis ega ma ei saa presidendi motiividest lõpuni aru. Meil on parlamentaarne riik, kus kõrgema võimu kandja on rahvas, rahvas valib riigikogu ja riigikogu valib peaministri ja presidendi. Seega näiteks minu tööandja on riigikogu,“ kommenteeris Kallas.

Tänavu on 24. veebruari vastuvõtule kutsutud traditsiooniliselt inimesi paljudelt elualadelt, nende seas ka näiteks möödunud aastal silma paistnud kultuuri- ja sporditegelasi, hariduselu edendajaid, vaimse tervise eest seisjaid, ühiskonnategelasi, poliitikuid, riigiametnikke ja Eestisse akrediteeritud suursaadikuid. Parlamendist on kutsutud riigikogu juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid.

„See on presidendi soov ja otsus,“ kommenteeris presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk Kroonikale tänavust otsust kõiki parlamendi liikmeid presidendi vastuvõtule mitte kutsuda. „Estonia kontserdisaalis on seatud teatud piirid, palju seal kohti on – ei saa rohkem kutsuda, kui inimestel ruumi on.“

Vabariigi aastapäeva kontserdi kunstiline juht on Jaan-Eik Tulve ja lavastaja Maria Peterson. Iseseisvuspäeva traditsioonilised riigipea kõne, kontsert ja külaliste tervitamine jõuavad Eesti inimesteni Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel.