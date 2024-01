FOTOD | „Anna, palun andesta mulle!“ Tallinna tänavatel ripub Repinski-stiilis pilkupüüdev plakat

Kolmapäeva hommikul ilmus Tallinna kesklinnas Narva maanteel asuva Keskerakonna büroo juures suur plakat, milles tundmatu linnakodanik Annalt vabandust palub. „Anna, palun andesta mulle!“ on hiiglaslikul plakatil kirjas. Vabandus on esitatud ka vene keeles.

Samalaadi plakat ripub ka Tallinna Lasnamäe linnaosa Võidujooksu sillal. Vaata seda lugeja saadetud videost:

Kes selle šedöövri taga on, jääb kahjuks sama selgusetuks kui see, kas Anna võttis vabandused vastu.

Taolised avaldused said eriti kuulsaks just seetõttu, et endine minister ja poliitik Martin Repinski avaldas 2020. aasta jaanuaris just niiviisi armastust oma kaasale Jekaterina Vassiljevale. „Katja, ma armastan sind!“ Romantiliselt õhkav lause oli plakatile trükitud nii eesti kui ka vene keeles.

Repinski ise tõdes toona Kroonikale, et suur plakat ei tähenda midagi enamat kui seda, et armastab inimest, kellega koos on. „Vahel ma teen sellised ebatavalisi asju,“ tunnistas Repinski ning selgitas, et kui keegi on talle kallis, siis ta tahab seda suurelt välja öelda. Kuigi Vassiljeva reaktsioon veel teada ei ole, siis armunud mehe sõnul ei saa selline üllatus negatiivselt mõjuda. „See ei saa ühelegi naisele mitte meeldida.“

Vassiljeva tõdes 2021. aastal Kroonikale antud intervjuus, et tema jaoks oli see plakat armastuseavaldus ja talle see žest meeldis.