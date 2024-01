Selgus, kust pärineb 5MIINUSE ja Puuluubi Eesti Laulu tants! „See ei ole mingi TikTokist mahaviksitud asi.“

„Puuluubi tants näeb välja nagu jahi või sõdalase tants,“ iseloomustas Kermes, lisades, et selline sõjatants ongi suurele laulukonkursile hästi sobilik.

Vormsi inimesed on aga Kermese sõnul väga sõbralikud. Tants pärineb viikingite ja Rannarootsi ajast, kuid Teise maailmasõja ajal läks Vormsi saar rootslastest tühjaks. „See tänane rahvatantsurühm, kes seal tantsib, tantsib tegelikult valdavalt ikkagi üle Eesti tuntud rahvatantsu tantse,“ selgitas Kermes, et kuigi tegemist on vana Vormsi rahvatantsuga, siis tänane Vormsi rahvatants ning Puuluubi ja 5MIINUSE tants ei ole omavahel seotud.