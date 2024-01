Vedas või mitte? Selgus, mitmendana esinevad räpparid nublu ja Mikael Gabriel Soome eurolaulu eelvoorus

Saate alguses paluti räpparitel esmalt avaldada, mida nad UMK võistluse jooksul on teineteise kohta õppinud. nublu sõnas, et ei teadnud varem, et Mikael on niivõrd punktuaalne. „Enamus räpparid on sellised, kes tulevad ja lähevad siis, kui neile sobib, aga ta on enamasti varem kohal kui hiljem. See on olnud päris silmiavav. Punktuaalne nagu sakslane,“ ütles nublu oma lavaparteri kohta.