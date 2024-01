VIDEO | Kaja Kallas tegi otsuse: mina solidaarsusest presidendi vastuvõtule ei lähe

Tänase pressikonverentsi lõpuminutitel esitati valitsuse pressikonverentsil viibinud peaminister Kaja Kallasele, haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele, terviseminister Riina Sikkutile ja rahandusminister Mart Võrklaevale küsimus, kas nad lähevad vabariigi presidendi vastuvõtule. Samuti uuriti, mida arvavad ministrid presidendi otsusest kõiki parlamendi liikmeid tänavu vastuvõtule mitte kutsuda.

Esimesena kommenteeris teemat Kaja Kallas, kes rääkis esmalt parlamendi rolli olulisusest. „Ma juba ütlesin ühes raadiosaates, et me oleme parlamentaarne riik ja parlament on äärmiselt oluline. Ütleme niimoodi, et mina, kes ma seal kogu aeg käin ja rappida saan, mul ei ole mingit põhjust seda parlamenti armastada, aga see ei ole mitte sellest lähtuv. See on lähtuv sellest, mis meie riigikord on,“ sõnas peaminister ja juhtis seejärel tähelepanu asjaolule, et parlament valib nii peaministri kui ka presidendi.

„Kas parlamendi liikmed meeldivad või ei meeldi, siis see ei puutu sellesse. Tegemist on vabariigi aastapäevaga, kus põhiseaduslikud institutsioonid, riigikogu liikmed on ka olulised. Ma saan aru, et see ei ole jälle populaarne teema, riigikogu liikmeid ei tohiks siinkohal kaitsta,“ selgitas Kallas oma mõtteid. Seejärel ütles ta, et seekord jätab ta vastuvõtu vahele. „Mina solidaarsusest ei lähe,“ sõnas Kallas pressikonverentsil.

Rahandusminister Võrklaev nõustus Kallasega parlamendi olulisuse kohapealt, kuid tema plaanib vastuvõtule minna. „See, miks president on mingi otsuse teinud või mitte, eks ta peab seda ise põhjendama. Õigeks ma seda ei pea, aga tegemist on Eesti vabariigi sünnipäevaga – see on pidu Eesti inimestele, meile kõigile.“

Terviseminister Riina Sikkut kinnitas, et plaanib presidendi vastuvõtule minna, kuid väljendas üllatust presidendi otsust saatva kriitika üle. „Presidendil on vabadus otsustada, kuidas tema tähistab ja keda ta peole kutsub,“ leidis Sikkut.