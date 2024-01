KLÕPS | Liis Lass avaldas foto koos saladusliku abikaasaga

Liis on otsustanud, et oma lastest, abikaasast ja eraelust ta avalikult rääkida ei soovi. Oma viimase intervjuu Kroonikale andis Liis 2022. aasta juunis. Seal rääkis ta pisut oma perekonnast ja elust Singapuris lähemalt. Tol hetkel oli tema tütar saanud sisse mainekasse North London Collegiate Schooli, mis on üks paremaid tütarlastekoole maailmas. Seltskonnastaari poeg oli tollal kolme aastane ning Liis sõnas intervjuus, et nende elu on ilus. Intervjuus mainis ta paaril korral ka oma abikaasa, kuid jättis tema nime seal enda teada.