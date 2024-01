Urmas Klaas oma abikaasast: meil ei ole praktiliselt ühtegi teemat, mida me koos arutada ei saaks

Urmas ütleb, et neid liidab Marisega ajaloohuvi ning raamatu- ja jalutamisarmastus. „Nii mõnegi ühise harrastuse juurde saab praegusel eluetapil öelda, et oh, kuidas tahaks rohkem. Meile meeldib koos kontsertidel käia, eriti klassikalise muusika omadel. Ma saan abikaasa käest alati küsida, millist uut raamatut pean lugema, millise artikli Sirbis kindlasti läbi lugema.“

Maris lisab, et neid liidab veel see, et Urmas on väga hea kokk ja tema on väga hea sööja. „Ja see, et oleme mõlemad tublid muretsejad. Mina muretsen ka valedes kohtades, aga Urmas on ses osas eranditult adekvaatne ning arvab, et ehk ei peaks lapse iga suurema sääsepunni pärast erakorralist meditsiini asjasse segama.“