Leslie Laasner: ma ei kujuta ette kooselu inimesega, kel on täiesti teistsugune muusikamaitse kui minul

Laasner nentis, et tema ja abikaasa Inga on mingites asjades väga sarnased, kuid teistes asjades jälle mitte. „Vähemalt mõistame erinevusi ja saame vist aru, mis on mis ja mis on oluline. Justkui täiendame teineteist.“

Muusik kindlat eduka kooselu valemit välja tuua ei osanud, kuid ütles, et loomemaailmas peaksid tema ja kallima maitsed ühtima. „Ma ei kujuta ette kooselu inimesega, kel on täiesti teistsugune muusikamaitse kui minul, samuti teistsugune moe- ja disainitunnetus. Sellised asjad. Selles mõttes on meil perfektne match, et meile 99 % meeldivad ühesugused loomingulised asjad. See seob tugevalt kokku. Ma ei kujuta ette, et Inga tahaks minna kontserdile, mis minu jaoks on täisokse, ja mina tulen koju taolises outfit’is, et Inga käsib mul telgis magada. Sellistest asjadest hakkavad hargnema mingisugused suuremad lahkhelid tulevikus,“ tõi ta näiteid.