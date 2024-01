Nele-Liis Vaiksoo tänavune Eesti Laulu lugu on pühendatud tema varalahkunud vennale: vahel öösel ärkan üles ja mõtlen ta peale

Nele-Liisi tänavu Eesti Laulul osalev lugu „Käte ümber jää“ pääses otse finaali. „Mulle on hästi palju öeldud, et see on nagu armastuslaul. See mingis mõttes ongi armastuslaul, aga see ei ole inimesele, kes lihtsalt ei taha sinuga koos olla, vaid inimesele, kes on siit juba ära läinud teisele poole,“ rääkis laulja, et lugu on pühendatud tema 16-aastaselt lahkunud nooremale vennale. „Ikka vahel öösel ärkan üles ja mõtlen ta peale.“

„See laul on pigem minu jaoks helge mõttega, et ma ikka salamisi kohtun temaga enda mõtetes, meie käed on ühendatud, lihtsalt selline jäine asi on ümber, et me ei saa enam üksteist puudutada,“ selgitas Nele-Liis, lisades, et loo mõte on tuletada meelde neid inimesi, kes on meie südames.

Ka Daniel Levi lugu „Over the Moon“ oli üks viiest õnnelikust loost, mis otse finaalsaatesse jõudis. Levi nentis, et tema lugu pole nö tavaline eurolaul. „Võib-olla ei tundu kõige parem mõte tulla võistlusele, kus on vaja kärtsu ja mürtsu, laste unelauluga, aga mul on siiamaani rahu südames, et ma sellise lauluga olen tulnud,“ rääkis ta. Oma lugu kannab ta igal õhtul lastele kodus ette.

Sel aastal said Eesti Laulul esimest korda viis artisti otse finaali ning lisas Nele-Liis Vaiksoo ja Daniel Levi loole jõudsid otse finaali veel ansambel Brother Apollo, duo Uudo Sepp ja Sarah Murray ja Carlos Ukareda.

Eesti Laulu finaal toimub 17. veebruaril Tondiraba jäähallis.