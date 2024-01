Lauljanna An-Marlen meenutab elu vägivaldses suhtes: mul oli piinlik rääkida, kuidas asjad tegelikult olid

An-Marlen kirjutas oma albumi väga sügaval ja tumedal teemal - keerulisest suhtest, kus ta oli kaks aastat ja mis lõppes väga inetult. „See oli vaimselt ja füüsiliselt väga vägivaldne suhe. Olen kogu elu väga sügavalt armastanud. Tundsin, et tahaksin anda ennast kellegi hoolde, ja otsisin enda väärtust teise inimese armastuse kaudu, aga selles suhtes kaotasin ennast ära. Arvasin, et armastus võidab kõik. Tuli mängu hoopis see, kui palju ma olin armastuse nimel kannatanud. Mul oli piinlik rääkida, kuidas asjad tegelikult olid ja et olin suhtes nartsissistiga. Kõik mu ümber ju nägid, kuidas asjad olid. Ma eemaldusin lähedastest inimestest, kes justkui ei mõistnud mind, ja mulle tundus, et ma ei suuda sellest suhtest kunagi lahti lasta,“ meenutab naine.