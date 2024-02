Palju keemiat, kuid südamed kuuluvad teistele. Uudo Sepp ootab tüdruksõpra Eesti Laulu finaali, Sarah Murray mõttes mõlgub salapärane silmarõõm

Sarahi näol on tegemist tõelise tulesädemega – ta on küll norrakas, kes on kasvanud üles kodumaal, kuid elab juba aastaid eksootilises Tšiilis. Eestiga on ta kokku puutunud korduvalt ning üks tema parimaid sõbrannasid on tegelikult eestlanna, kellega ta kohtus samuti aastate eest just välismaal. Ka Saaremaalt pärit Uudoga on tal tekkinud imeline klapp.

Nii Uudo kui ka Sarah loodavad Eesti Laulust võtta kõik, mis võtta annab. Nende sõnul pole paremat viisi, kus end turundada ja leida uusi kontakte, kui riiklik Eurovisioni eelvoor. Ka võidunälg on neil suur ja nad ei soovi midagi kuulda sellest, et ühe favoriidi võit on justkui kivisse raiutud.

Sarah, kuidas sa reageerisid, kui sa kuulsid Uudo vigastusest?

Sarah: Ma sain sellest teada Instagrami vahendusel uusaastaööl ja ma helistasin sulle, (pöördub Uudo poole) eks? Ma uurisin kohe: „Issand jumal, mis on juhtunud? Mida sa teinud oled? Kas sinuga on kõik hästi?“ Parim osa selle juures oli see, et ta teatas mulle, et õnnetus ei juhtunud kuskil mujal kui sel hetkel, mil ta oli prügi välja viimas.

Uudo: Jah, see on kõige pöörasem koht, kus oma jalga murdma hakata.

S: Ja veel uusaastaööl – vaene mees! Ma olin algselt tõesti meeletus mures, aga siis ma sain kõnes aru, et ta naerab ja et kõik on üldplaanis korras. Siis ma hakkasin mõistma, et võib-olla see annabki natuke vürtsikust meie esinemisele.