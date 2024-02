Ollie oma kallimast: ilma temata mind sellisel kujul olemas ei oleks

Paarike kohtus Jõhvi Bowlingus Bad Arti kontserdil. „See oli täiesti juhuslik. Mina astusin Jõhvist pärast esinemist läbi ja Saana Marii oma ema tungival nõudmisel läks just sinna end tuulutama. Sattusime ühte seltskonda ja hakkasime rääkima,“ meenutab Ollie.

Ollie ja Saana Marii elavad üksmeeles koos juba kaks aastat. „Ilma temata mind sellisel kujul olemas ei oleks,“ ütleb Ollie täie veendumusega, „ta julgustas mind roki juurde minema, autentsele teele. Kui me kohtusime, olin stagneerunud. Mingi seisak oli, tüdimus, midagi hoidis mind tagasi. Aga kui Saana Marii kuulis mu LinkinParki kaverit, siis ütles: ohoo, pane samas vaimus edasi. Ma siis mõtlesin, et olgu, proovin. Ja just nii lugu „Fake“ sündiski. Tagasiteed ei olnud.“