Julia Aug: Venemaa tahab praegu väga tühistada kõiki neid, kes sõja vastu sõna võtsid

Alles hiljuti kartsid Ukraina sõda kritiseerinud Vene rokkbändi Bi-2 liikmed, et nad saadetakse Kremli survel tagasi kodumaale. Bänd tuuritas parasjagu Tais, kui tuli ilmsiks, et neil puudub tööluba, ning nad vahistati. Bändiliikmed ise olid kindlad, et vahistamise taga on Venemaa. Kuna aga mitmel bändiliikmed oli ka Iisraeli pass, avanes neil tänu diplomaatidega tehtud koostööle võimalus Taist hoopis Iisraeli minna.

„Ma näen, et Venemaa tahab praegu väga tühistada kõiki neid, kes sõja vastu sõna võtsid. Ja isegi neid, kes aktiivselt sõna ei võtnud, kes vaikivad. Kutsutakse ka üles selliseid inimesi tühistada,“ kommenteeris Julia Aug olukorda. „Nende puhul, kes oma arvamust avaldasid ja lahkusid, tahab Venemaa, et neil poleks kusagil hea, tehes kõik võimaliku, et nad ei saaks teistes riikides töötada, et nad ka mujal tühistataks. Mõnes riigis see õnnestub. Ilmselt on mingisugused diplomaatilised kokkulepped, et selliseid asju saab teha.“

Augi sõnul tema end Eestis halvasti ei tunne, kuid teab inimesi, kes tunnevad. „See on ka arusaadav, sest iga inimene, kel on praegu punane Venemaa pass, esindab riiki, mis pani toime agressiooni,“ jätkas Aug. „See inimene kehastab praegu seda riiki. Seega, paluda heatahtlikkust või rääkida, et temal polnud sellega mingit pistmist – seda saab teha, aga sotsiaalsed stereotüübid toimivad teisiti.“

Samas tunnistas Aug, et ka tema kardab, et ta võidakse millalgi välisagendiks või riigireeturiks kuulutada.

Venemaal on Augi teatel hirmust tingituna tekkinud olukord, kus inimesed võtavad ennetavalt sõna ja langetavad otsuseid selleks, et neid ei saaks vaikimiseks süüdistada. Ta lisas, et Venemaal taastatakse praegu sellist poliitilist elu, nagu see oli NSV Liidus. „Olen täiesti veendunud, et see ei sõltu isegi Putinist, sest see süsteem toimiks edasi ka temata.“