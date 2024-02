„Ta on karismaatiline ja stiilne.“ Soome uue presidendi Alexander Stubbi abikaasa on põhjanaabrite jaoks veel tundmatu

Alexander Stubbi abikaasa Suzanne Innes-Stubb on Inglismaal sündinud karjäärinaine, kes töötab juhtival kohal ühes rahvusvahelises börsifirmas. Nii tema kui ka Alexander on tegelenud triatloniga ning ta naudib ka suplemas käimist. Paar kohtus 1994. aastal Belgia ülikoolis, nad kihlusid kolm aastat hiljem ja on abielus olnud kolm aastakümmet. Alexandril ja Suzannel on kaks last: tütar Emilie (22) ja poeg Oliver Johan (19). Suzanne räägib lisaks soome keelele ka inglise, prantsuse, saksa ja rootsi keelt. Kodune keel on Stubbidel valdavalt inglise keel.