FOTO | Juba järgmine! Tallinna tänavatel püstitati järjekordne armuvalus sõnumiga plakat

Esmaspäeva hommikul ilmus Tallinnas Narva maanteel asuva Keskerakonna büroo juurde suur plakat, milles tundmatu linnakodanik kelleltki Lenalt vabandust palub. „Lena, sa oled õnn, kõige õrnem ja hellem! Palun andesta mulle!“ seisab plakatil eesti keeles. Samalaadi plakat ripub ka Tallinnas Lasnamäe linnaosas Võidujooksu sillal.

Alles jaanuarikuu lõpus kajastasime, et üks tundmatu linnakodanik laotas oma tunded mööda linna laiali. Plakatil oli suurelt kirjas: „Anna, palun andesta mulle!“ Vabandus oli esitatud ka vene keeles.

Taolised avaldused said eriti kuulsaks just seetõttu, et endine minister ja poliitik Martin Repinski avaldas 2020. aasta jaanuaris just niiviisi armastust oma kaasale Jekaterina Vassiljevale. „Katja, ma armastan sind!“ Romantiliselt õhkav lause oli plakatile trükitud nii eesti kui ka vene keeles.

Repinski ise tõdes toona Kroonikale, et suur plakat ei tähenda midagi enamat kui seda, et armastab inimest, kellega koos on. „Vahel ma teen sellised ebatavalisi asju,“ tunnistas Repinski ja selgitas, et kui keegi on talle kallis, tahab ta seda ka suurelt välja öelda. „See ei saa ühelegi naisele mitte meeldida.“

Vassiljeva tõdes 2021. aastal Kroonikale antud intervjuus, et tema jaoks oli see plakat armastuseavaldus ja talle see žest meeldis.