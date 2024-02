Pane end proovile! Eesti Laul ja Tartu 2024 kutsuvad üles võitjat ennustama ja selfit tegema

Tartu 2024 kommunikatsioonijuhi Krõõt Filippovi sõnul on üleskutse lihtne. „Tee teosega selfi, lae see oma sotsiaalmeediasse ning kasuta teemaviiteid #EestiLaul ja #Tartu2024. Näitame meeleolukaid pilte eestlaste lemmikutega nii Eesti Laulu kui ka kultuuripealinna kanalites.“

Kuigi üleskutse on pigem kerge, siis ERRi elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi märkis, et Eesti Laulu võitja valimine küll lihtne ei ole. Võistlustules on kümme eripalgelist ja andekat artisti ning ansamblit, kellest kõik sobiksid Killandi arvates Eestit Malmös esindama. „Aga üheskoos oleme alati parima välja selgitanud!“