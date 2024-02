KUUM KLÕPS | Lauljatar Merilin Mälk tegi endale sõbrapäeva puhul seksika tätoveeringu

Merilin Mälk jagas jaanuaris taskuhäälingusaatele „Lege“ , et kuigi muusiku eluga kaasneb kaootiline elurütm, siis talle see sobib ning üheksast viieni töökohta ta enda ei tahaks. „Ma olen suhteliselt isekas selle koha pealt. Ma ei jõuaks,“ nentis ta toona.

Samas on Mälgul olnud artistina finantsiliselt väga ebastabiilseid perioode, kus ta ei ole isegi kuu lõpus teadnud, kuidas ta üüri ära maksa suudab. Selline madalperiood oli noore lauljatari elus 2023. aasta alguses, kui ta oli kuude kaupa töötu. „Vahepeal on hetki, kus mõtled, et appi, kuidas ma üüri ära maksan. Aga siis sa tead, et võib-olla [tuleb] detsember, kui on muusikutel hea aeg, siis on kõik jälle hästi,“ kirjeldab ta oma mõttemaailma.