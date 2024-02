Miks lisatakse Eesti Laulu piletitele lausa kolm vahendustasu? ERR: Piletilevi kasuks räägib pikaajaline kogemus ja väga lai võrgustik

Fienta poolt saadetud pressiteates väidab piletimüügi keskkonna juht René Lasseron, et on tekkinud olukord, kus Eesti Laulu finaali pileti hinnale tuleb ostja jaoks otsa veel kolm eraldi lisatasu, on pigem erandlik. Pressiteates ollakse kriitilised nii oma konkurendi Piletilevi kui ka nende kasuks otsustanud ERRi suunas.

„Eesti Laulu finaali piletid on niikuinii kallid, alates 35-st eurost, aga korraldaja ehk ERRi kulud on suured ja see on mõistetav. Mis on aga erakordne, et piletit ostma hakates rakendub internetipoe teenustasu 1.50€, teenustasu 1,10€ ja agenditasu 2.10€ – 6€ iga pileti kohta,“ tõdeb Lasseron saadetud pressiteates.