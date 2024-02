Urmas Sõõrumaa kiiruspiirangutest: autovaba Tallinn võiks olla täiesti eesmärgipärane tegevus

Kinnisvaraarendaja ja turvaärimees Urmas Sõõrumaa on selle poolt, et Tallinn oleks esimene täiesti autovaba Euroopa linn. Sõõrumaa usub, et pealinnas ringi liikumiseks piisaks trammidest ja bussidest.

„Paneks lipsu ette ja võiks ka ainult jalgrattaga ringi sõita – ja mitte ainult suvel, vaid ka talvel,“ räägib Urmas Sõõrumaa. „Juba praegu satub meediasse selliseid pilte. Autovaba Tallinn võiks olla täiesti eesmärgipärane tegevus. Ajame kõigil kopsu üle maksa ja las sõidavad bussiga. Ja bussid võiks sõita maa all.

Sõõrumaa sõnul peaks jalgrattateema ka eraldiseisvalt arenema. „Seal on ju oluline seegi, et kuidas sa mahud jalgrattateel sõitma näiteks koos laste, spordikoti, toidukotiga, millega iganes. Praegu on jalgrattateed veel üsna ebamugavad,“ ütleb ta.

„Kihutamist ma linnas väga kogenud ei ole, need on ikka üksikud juhtumid. Eesti autojuhid on muutunud viisakamaks. Kui oled eksinud või pole keeranud õigest kohast ära, lasevad ikka vahele. Aga takso on praegu ikkagi kõige lihtsam vahend linnas liikumiseks. Taskukohane ja sobiv,“ jätkab ta.

Sõõrumaa sõidab praegu oma Tallinna lähedasest kodust Tallinnasse autoga ja püüab linnas käia jala või sõita taksoga. „Mul on oma taksoplatvorm Forus Takso – no see ei kuulu ainult mulle, siin on ka Ott Tänak osanik. Tegelikult on see selline ettevõtlussüsteem, kus on osanikud ka kõik meie kliendid ja taksojuhid. Aga jah, taksot on mugav kasutada – see ei nõua linnas liikudes eraldi parkimiskoha tasu ja kui tellid, on alati sul ukse ees.“