Tondiraba jäähallis astub täna lavale kümme finalisti, et selgitada välja Eesti Laul 2024 võitja. Täna päeval leidis 1000 pealtvaataja ees aset viimane läbimäng, kus avalikkus sai esmakordselt näha tänavuste finalistide lavasõusid. Võib juba ennetavalt öelda, et poolfinaalist on tehtud suur samm edasi.