Tõnis Mägi meenutab seika, mil pidi aluspükste väel riidepoodi minema: mul on eriline anne tobedatesse olukordadesse sattuda

Tõnis on tänulik, et teda ümbritseb armas pere ja tal on häid sõpru, kellega saab vestelda tundide viisi. Ta ei kiirusta enam, ei ole liialt hõivatud nagu noorusajal, mil andis mitu kontserti päevas. Nüüd on aega mõtiskleda ja vaadata. Aeglane eluviis lubab ka rohkem hetkes kohal olla ja märgata.

Muusiku elus on olnud igasuguseid aegu. Kroonikale antud intervjuus meenutas Tõnis Mägi hullumeelset seika, mil pidi aluspükste väel riidepoodi minema. „Oo, neist kreisidest olukordadest peaks kirjutama vähemalt kaheksa köidet. Mul on kohe eriline anne tobedatesse olukordadesse sattuda,“ tõdes Mägi.

Muusik oli koos Ultima Thulega 1985. aastal Indias. „Väljas on umbes nelikümmend kraadi. Sõidame bussiga esinemispaika. Mina lesin autobussi tagumisel pingil, olen jalast võtnud teksad ning hoian neid padjana pea all, aken on lahti kangutatud, et pisutki õhku saada. Keegi hüüab „Mäx!“, tõstan pea ja tuul imeb mu püksid aknast välja. Buss kiirteel peatuda ei saa, nii ma siis lähen aluspükstes esimesse riidepoodi ja ostan endale rohelise sari,“ meenutas Mägi, et õhtul oli ta laval saris, kõikide naeruks ja üllatuseks.