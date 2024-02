Selgus, kes kuuluvad Eesti Laul 2024 rahvusvahelisse žüriisse: nimekirjas on ka üks eestlane ja üks meie eurolaulik!

Kui Tomi Rahula „valitsusajal“ olid rahvusvahelises žüriis muusikaeksperte ka riikidest, mis ei osale Eurovisionil, siis sel korral on žüriiliikmeid Austraaliast Islandini. Tegemist on aastate jooksul suure lauluvõistlusega seotud olnud inimestega, näiteks leiab nimistust ka ooperilaulja Annely Peebo, kes pole juba aastaid Eestis elanud ehk saab kodumaist valikut täiesti uue pilguga vaadata. Tema puhul on teada, et 2002. aastal, kui Eurovision korraldati Tallinnas, oli Peebo koos Marko Matverega üheks õhtujuhiks.