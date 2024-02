VIDEO | Eesti Laulul hõbemedali pälvinud Ollie kurb ei ole: teine koht ei võta minult fänne ära

Laupäevase Eesti Laulu pingelise finaalvõistluse lõpus selgus, et seekord saab võidu koju viia 5MIINUST ja Puuluup ning teine koht kuulub Olliele. Ka möödunud aasta võistlusel teise koha pälvinud rokkar tunnistas vahetult pärast finaali, et on kõige õnnelikum fännide üle.