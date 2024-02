VIDEO | Eesti Laulu pronksmedalist Nele-Liis Vaiksoo: ka eestikeelse looga on võimalik Eurovisionil väga kõrgele kohale tulla

Kolmas koht Eesti Laulul oli Nele-Liisi jaoks üllatus. „Täna läks nii, aga poistele, kes võitsid, soovin ma palju-palju edu. Mina olen nende suur fänn ja ma loodan, et nad esindavad Eestit väga väärikalt ka maailmas.“

Nele-Liisi ei usu, et eestikeelse lauluga oleks Eurovisionil raske läbi lüüa ja eurooplaste südamesse jõuda. „Muusika kõnetab inimesi ikkagi rahvusvaheliselt ja ma olen ise ka saanud väga palju rahvusvahelisi kirju viimastel kuudel, kes öeldakse, et see laul lihtsalt puudutab neid,“ nentis ta. „Ma arvan, et ka eestikeelse looga on võimalik tulla väga kõrgele kohale, kui mitte isegi Eurovisioni võita!“