„12 punkti viiplejale!“ 5Miinuse ja Puuluubi laulu viipekeeletõlk võitis Eesti Laulu fännide südame

„Ta peaks kogu aeg nendega lava olema. Ülilahe, see annaks nii palju juurde,“ sõnas üks fännidest. „Selle tõlgi pärast see võit tuligi,“ muigas teine.

„12 punkti viiplejale!“ nentis televaataja, kes oli samuti rõõmsalt vaimustunud tõlgi etteastest. Kommentaarides arutleti, et ehk on Eesti Laul võtnud šnitti Super Bowlist, kus ka väga ilmekaid viipekeeletõlke läbi aastate esinenud on.