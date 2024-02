Suures kihlveokontorite üldtabelis on viimased paar kuud olnud Eesti jaoks nagu Ameerika mäed. Enne Eesti Laulu poolfinaale, mis toimusid jaanuari keskpaigas, jõudsime ennustustabelis lausa 12. kohale. Võis eeldada, et suur tõus oli tingitud Eesti Laulul osalenud lauludest.

Kuid kohe, kui finalistid olid selgunud, hakkas suur langus. Kõigest nädalaga kukkus Eesti üheksa positsiooni 21. kohale. See tähendab, et peab hakkama arvutama, kas meile üldse enam poolfinaalist edasipääsu ennustatakse. Eelmisel nädalal vajusime aga veel paar kohta allapoole, nii et praegu oleme 23. kohal. Eesti võiduvõimaluseks on märgitud 1%.