Miinuste ninamees Estoni Kohver, kes on võiduloo „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ üks autoritest, selgitas Raadio 2le antud intervjuus, et kohe pala alguses on üks sõna, mida tuleb välja vahetada. Ei tegemist pole ühegi viitega narkootikumidele või muudele mõnuainetele, vaid EBUle ei sobi üks brändinimi, mis käib loost läbi.