Üleöö tuntuks saanud vaegkuuljast viipekeeletõlk Jegor Andrejev: ma väga armastan muusikat, lähen täitsa selle sisse!

5Miinuse liikmed said „Ringvaate“ stuudios esimest korda Eesti Laulu fännide südame võitnud viipekeeletõlgi Jegor Andrejeviga kokku.

„Ma küsiks kohe, et kuidas sul suvel ajaga on?“ haaras 5Miinuser räppar Estoni Kohver koheselt härjal sarvist, kui Jegor stuudiosse sisenes. Jegor muigas vastuseks, et võib-olla tal natuke vaba aega leidub. „Sõltub, millest me räägime.“

„Teeme kalendri vabaks siis,“ ütles Päevakoer seepeale. Kohver selgitas, et ansambel soovib teda 31. mail enda ja Puuluubi plaadiesitluskontserdile kaasata. „Sinna me tahaks sind kindlasti kaasa.“

Jegor jagas, et ta väga naudib muusikaürituste, nagu Eesti Laulu, viipekeelde tõlkimist. „Üldse muusika tõlkimine mulle väga meeldib,“ nentis ta. „Ma väga armastan muusikat, ma lähen täitsa selle sisse!“

Jegor demonstreeris ka otse-eetris, kuidas ansamblite Puuluup ja 5Miinust nimed viipekeeles on.

„Eesti Laul 2024 viipekeeles“ projekti eestvedaja Janne Oja sõnas, et viiplejate eesmärk oli mitte ainult laulusõnu, vaid ka lugude meloodiat ja rütmi edasi anda. „Näiteks kui tegemist on räpiga, siis me peame seda väljendama kehakeele kaudu.“

„Läksime Tartusse Eesti Laulu poolfinaali vaatama ja kui ma 5Miinuse ja Puuluubi etteastet nägin, teadsin kohe, et nende lugu hakkab Jegor tõlkima,“ meenutas Janne, et just Jegor tundus selle loo jaoks sobivat. „Hakkasime temaga koos teksti kallal töötama - uurisime teksti sisu ja analüüsisime selle tähendust.“