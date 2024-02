Eesti Laulu korraldajad kutsusid žüriisse Iisraeli eksperdi, tema teenest loobuti kümme päeva enne finaali

Eesti Laulu finaal on saanud kajastust isegi Iisraeli meedias, kuid selle pärast, et üks sealne muusikaekspert on ärritunud, et teda siinsest rahvusvaheliste ekspertide žüriist välja jäeti. ERR-i sõnul tehakse Eesti Laulul otsuseid lootuses hoida fookust muusikal, mitte rahvusvahelisel poliitikal.