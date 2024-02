FOTOD | Armas žest! Gameboy Tetris soovis endistele bändikaaslastele edu Eurovisionil

Räppar selgitas 5MIINUSEST lahkulöömist septembrikuus Raadio 2le antud intervjuus lähemalt ja sõnas, et olukorra meediakajastuse üle tal hea meel ei olnud. „Tegelikult juhtus see kõik niimoodi, et see info lekkis, misjärel olid mul kõik postkastid täis küsimusi. Ma vastasin ja ma isegi ei vaadanud, mis meedia see oli,“ avas ta juulikuus aset leidnud sündmuste tausta. Ühele meediaväljaandele antud kommentaari tõttu palus ta lausa endistelt pundikaaslastelt vabandust. „Tegelikult vabandasin poiste ees väga südamlikult ja sügavalt,“ lausus ta.