„Ei ole pettunud.“ Maris Järva avaldas, mida ta arvab uuest hommikuprogrammi kaassaatejuhist

Üks raadiokuulaja soovis Mariselt teada, kas ta on pettuud, et uus saatejuht on taas mees, mitte naine. „Ei ole pettunud - mulle meeldib meestega koos töötada,“ sõnas Maris. „See on lahe,“ oli Kivisaar kolleegi vastusega rahul.

Veel tahtsid raadiokuulajad Mariselt teada, kas Siim peaks habeme ära ajama, kuid uus raadiohääl ise arvas, et sel juhul ei võtaks keegi teda tõsiselt „Kui ma habeme ära ajan, siis ma näeb välja nagu 16!“ kurtis ta. „Kivisaar räägib sama juttu,“ lisas Maris.

Päris mitmed küsimused Marisele olid ka selle kohta, et mis tööd teeks Maris siis, kui ta raadios enam ei oleks. „Ma olen muidugi mõelnud, et kui selline olukord oleks, siis ma arvan, et ma ripakile ei jääks,“ lausus Maris. „Aga ma peaks ilmselt õppima minema,“ mõtiskles raadiohääl ning lisas siis, et tegelikult talle meeldiks paremini õmmelda ja see on oskus, mida ta tulevikus omandada tahaks.

29. jaanuaril alustas Sky Plusi hommikuprogrammis jaanuari alguses lahkunud Kristjan Hirmo asemel tööd Siim Taba. „Mingi päev lihtsalt Alari tuli minu juurde. Küsis, et Siim, kas sa tahaksid meiega koos hommikuprogrammi teha. Ma korra ehmusin ära, mõtlesin, et misasja. Ja siis ma mõtlesin, et kui Alari Kivisaar ikkagi küsib su käest sellist küsimust... Ma peaksin ikkagi viimne tohlakas olema, kui ma ütlen nüüd, et ma ei viitsi, ja kuskil nurgas nohisen edasi,“ kirjeldas Taba Sky Plusi hommikuprogrammis üllatusena saabunud pakkumist.

Hirmo viimane tööpäev Sky Plusis oli 5. jaanuaril, pärast mida lubas ta keskenduda hoopis TalTechis käimasolevatele õpingutele. „Alari ja Maris - oli suur au teiega koos arendada ja juhtida maailma parimat hommikuprogrammi! Suur tänu kõigile, kes meid kuulasid, stay tuned!“ teatas Hirmo oma lahkumist populaarsest raadioprogrammist sotsiaalmeedias.