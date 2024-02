VIDEO | „Arvasingi, et sellest tuleb midagi.“ Pur Mudd keeras Malluka ja tema mehe öeldu hoogsaks biidiks

Brigitte Susanne Hundi ja Mallu Mariann Treimanni omavaheline tüli on võtnud uued mõõtmed sellega, et asjasse on segatud ka viimase endisest vangist elukaaslane Tomas Märten Legrant. Kolme tütre isa postitas esmaspäeva õhtul oma Instagrami kontole pikki monolooge, kus ta teeb üsna karmilt maha Hundi näonahka, enesekindlust ja üleüldist välimust.

„Kõik inimesed on ilusad!“ kirjutas Pur Mudd TikTokis ja Instagramis. Kõigest ühe päevaga on TikToki avaldatud videoklipike kogunud juba üle 37 000 vaatamise.

„Ma arvasingi, et sellest tuleb midagi,“ kirjutas üks jälgija videoklipi all kommentaariumis. „See on selle skandaali parim osa!“ kirjutas teinegi. Pur Mudd on vastas, et neile meeldivadki skandaalid.